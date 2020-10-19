نائبة محافظ القليوبية ومتدربي البرنامج الرئاسي يتفقدون مشروعات كفر شكر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، يرافقها وفد من أعضاء متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بزيارة مجلس مدينة كفر شكر بحضور اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر ومصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبا رئيس المدينة وعددا من مسئولى مجلس المدينة والأبنية التعليمية والصحة ومياه الشرب. تفقد الحضور المركز التكنولوجى ومشروعك بديوان عام مجلس المدينة وعددا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها حاليا، وشملت إنشاء مدرسة الشهيد مصطفى عطايا المرحلة الثانية ومستشفى كفر شكر المركزى وأعمال التطوير التي تتم داخلها لخدمة جميع المرضى، طبقا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. كما زارت نائب المحافظ والوفد المرافق من أعضاء متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادات مصنع وظيفتك جنب بيتك بقرية المنشاة الكبري لتشغيل الشباب. وقاموا بزيارة محطة مياه الشرب بقرية المنشاة الكبري الجارى إنشائها الآن حيث تخدم جميع أهالى قرى الوحدات المحلية ومدينة كفر شكر بأكملها وتعد أكبر محطة مياه شرب بالمدينة. نائبة محافظ القليوبية ومتدربي البرنامج الرئاسي يتفقدون مشروعات كفر شكر نائبة محافظ القليوبية ومتدربي البرنامج الرئاسي يتفقدون مشروعات كفر شكر نائبة محافظ القليوبية ومتدربي البرنامج الرئاسي يتفقدون مشروعات كفر شكر نائبة محافظ القليوبية ومتدربي البرنامج الرئاسي يتفقدون مشروعات كفر شكر نائبة محافظ القليوبية ومتدربي البرنامج الرئاسي يتفقدون مشروعات كفر شكر الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,424

تعافي 98,247

وفيات 6,120

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