شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تجري تدريبًا عمليًا لمجابهة الأزمات والكوارث نوفمبر القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفذ أسوان التدريب العملي صقر 68 لمجابهة الأزمات والكوارث خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر القادم.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى ضرورة إلتزام كافة الجهات المعنية بالمواعيد المحددة والتى ستبدأ من الأثنين القادم لعرض التقرير الخاص بإمكانيات كل جهة والموقف التعبوى لها، وكذا عرض لوحات الإصطفاف ومعسكر الإيواء، ليعقب ذلك تنفيذ بروفات عملية ونماذج محاكاة في 7 نوفمبر بالأماكن المستهدفة داخل كل مركز ومدينة وهو الذي يتطلب أهمية التجهيز الجيد بشكل جمالى وحضارى سواء للمعدات المشاركة في التدريب العملى أو الكوادر البشرية.

والجدير بالذكر بأن التدريب العملى يتضمن 3 مراحل الأولى منها تتمثل في رفع حالة الإستعداد لكافة العناصر المشاركة وتنفيذ إصطفاف بنسبة 50 % بمنطقة أرض المعارض بإجمالى 232 مركبة ومعدة هندسية و15 عربة إسعاف مع إجراء إختبار طريق لمسافة 10 كم لإختبار قدرة المركبات والمعدات على تنفيذ المهام .

فيما تقوم المرحلة الثانية والتى تهدف للتغلب على الأزمات والكوارث سواء طبيعية أو صناعية بعرض تقرير لمديرى الأجهزة التنفيذية لحل الموقف التعبوى لإدارة الأزمة، وإنشاء معكسر إيواء عاجل بطاقة 200 فرد بإمكانيات المحافظة، مع تنفيذ تجارب لرفع درجات الإستعداد بالمستشفيات والمبانى الحكومية، بينما ترتكز المرحلة الثالثة على مشاركة العناصر في التغلب على العدائيات والتهديدات المحتملة على الأهداف الحيوية والهامة بالمحافظة .