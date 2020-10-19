شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتلقى تقارير أعمال رؤساء المدن لمواجهة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إنه تلقى تقارير من مجالس المدن عن متابعة التزام المدارس بالاجراءات الوقائية لمواجهة وباء وكورونا، وأعمال رؤساء مجالس المدن عبر الـ48 ساعة الماضية موثقا بالصور، مشيرا إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري، وبالتعاون مع التموين تم القيام بحملة على المحال التجارية والمخابز البلدية للتأكد من انضباط العمل بها، والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر منها 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجن. و2 محضر عدم إعطاء بون ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر تصرف في 2جوال دقيق بلدى

وقال ان المجالس القروية في مركز الواسطى واصلت مجهوداتها في ملفات النظافة والتجميل ورفع المخلفات ومواجهة التعديات ومتابعة تنفيذ المشروعات، حيث قامتالوحدة المحلية لقرية قمن العروس برفع 15طن من المخلفات والقمامة والأتربة من على مصرف الرفع ،و تمهيد وتسوية الطريق من أمام مسجد أبوالعزائم حتي الجمعية الزراعية ببني غنيم. بينما قامت شبكة الكهرباء الداخلية بصيانة أعمدة الإنارة على الطرق العامة ومداخل القرى والشوارع العامة. فضلا عن متابعة أعمال الوحدة وملفات التصالح أأعمال المتغيرات المكانية

وقال ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة العميد وليد البيلي، قامت برفع المخلفات والقمامة ورفع الأتربة الموجودة بشوارع المدينة العاصمة،في حين قام عمال الفرق المجمعة التابعة لمشروع النظافة برفع الأتربة من شوارع :عبداللطيف وطريق الفيوم والأزهري،أحمد حجازي ،الفحم ،مبارك وأرض الحرية وكوبري السادات وحي مقبل وكنيسة الأورام وطريق السادات وترعة البوصة، في حين قامت إدارة الحدائق بالتعاون مع الشباب والرياضة بزرع أشجار الزينة بميداني الحمام والعجمي

واشار إلى قيام شبكة الكهرباء الداخلية بإنارة شارع فؤاد علام من المصرف وشارع عصام وميدان الحمام، بالإضافة إلى تركيب كشافات إنارة بجسر إسلام وشارع الرحمة من طريق الفيوم وتغيير أسلاك بشارع الدهشوري، فيما قام مجلس قروي شريف باشا بمتابعة أعمال صيانة اعطال الكهرباء بقرى الوحدة، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية باروط بإصلاح بعض أعطال المياه بإهوة، علاوة على معاينة تغيير مواسير اسبتسوس إلى مواسير بلاستيك «بطول 400متر» بالمساهمة المجتمعية

وقال ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا برئاسة المحاسب يحيى ياسين، قامت بحملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة والتي تمكنت خلالها من رفع ٦٠ طن من كميات القمامة ونقلها لمصنع تدوير القمامة بسمسطا، فيما قام قسم صيانة الكهرباء بالوحدة بصيانة ٦٠ كشاف إنارة عامةفي حين قامت الوحدة المحلية لقرية براوة بمتابعة أعمال صيانة وتركيب ٤٠ كشاف إنارة بقرية الدير، وقامت الوحدة المحلية لقرية العواونة بإنارة طريق العواونة وقرية كوم الرمل وعزبة بازيد حيث تم تركيب وصيانة ٥٥ كشاف

واختتم المحافظ تصريحاته بان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة على يوسف بالمرور على عدد من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية ووالالتزام بالتدرابير الوقائية الصحية تبتقليل الكثافة والتباعد الاجتماعى، بالإضافة إلى متابعة النظافة داخل وخارج المدارس وسهولة خروج ودخول الطلاب

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و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة حملة نظافة شملت تمهيد ونظافة منطقة المرور وذراعتها بالأشجار وغرس الشتلات ضمن مبادرة مصر جميلة وذلك لإشراك الشباب في البرامج المجتمعية والتكاتف من أجل الحفاظ على البيئة ونشر الوعي البيئي وتنمية الموارد الطبيعية.