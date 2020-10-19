شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتابع مع المصريين بالخارج التصويت بانتخابات النواب عبر زووم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لقاء مع المصريين بالخارج، عبر تطبيق زوم، لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب 2020 .

وحرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على متابعة تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات خطوة بخطوة عبر تطبيق زوم، والرد على كافة استفسارات وتساؤلات المصريين بالخارج حول تصويت المصريين بالخارج.

وتترأس وزيرة الهجرة، غرفة عمليات الوزارة لمتابعة العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج..

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وأشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إلى أن الوزارة خصصت البريد الإلكترونى ‪ [email protected]، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210، للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت.

ويبدأ المصريون بالخارج فى 124 دولة أجنبية وعربية فى طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، على مدار الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 اكتوبر الجارى، وذلك حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم فى المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابى فى الدوائر التابعين لها فى الداخل.

ويسمح للناخبين الذين سجلوا بياناتهم بياناته خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا خلال أيام الاربعاء والخميس والجمعة المقبلين.

وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة على مدار الاثنين والثلاثاء، بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى على موقع الهيئة الإلكترونى لطباعتها وإبداء رأيهم فيها، ثم إرسالها إلى مقرر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد خلال أيام الاقتراع.