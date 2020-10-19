شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن توصيات هامة للمزارعين لتجنب الآثار السلبية لأمطار الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، عدداً من التوصيات والإجراءات والاحتياطات العاجلة والهامة عند سقوط الأمطار المتوقعة بداية من يوم الاربعاء المقبل على الساحل الشمالى الغربي وشمال ووسط الدلتا وحتى شمال سيناء والتي تستمر حتى الخميس.

وقال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، إن الأمطار المتوقعة ستؤدي إلى زيادة في الرطوبة النسبية على شمال البلاد ومناطق الدلتا، الأمر الذي يتطلب عدداً من الإجراءات العاجلة التي يجب على المزارعين في هذه المناطق اتخاذها، وهي كالتالي:

بالنسبة للمحاصيل الأرضية (بطاطس وبنجر) بصفة عامة، يتم حقن حوالى 2-3 لتر حمض فسفوريك بعد انتهاء تساقط الأمطار يليها رش كالسيوم مخلبي ويفضل أن يكون علي أحماض كربوكسيليه، وأن يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم ، بالاضافة الى دفعة سلفات بوتاسيوم 10 كيلو للفدان حقناً.

بالنسبة لمحصول لبطاطس النيلية/الشتوية: وخاصة المزروعة فى سبتمبر، وهذه الظروف الناخية تساعد فى بداية انتشار حشرة المن على البطاطس، وبالتالي مراقبة الخطوط القريبة من الجسور والطرق بسبب الأتربة ... وفى حالة وجود 3 أفراد من حشرة المن على الوريقة يبدأ الرش بالمبيدات الحشرية ( دون خلط مع المغذيات).

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رغم مناسبة الرطوبة النسبية العالية والرطوبة الحارة على سطح النباتات لانتشار مرض اللفحة المتأخرة، إلا أن استمرار زيادة الحرارة نهاراً (بالتحديد) سوف يمنع تماماً قيام دورات مرضية للفحة المتأخرة على البطاطس خلال العروة الحالية .... حيث يلائم هذا المرض الجو البارد الرطب. فقد وجد أن أنسب درجة حرارة لتكوين الأكياس الأسبورانجية حوالي 18-22° مئوية، ولتكوين الجراثيم الهدبية حوالي 10-13° مئوية. وتحتاج الأكياس الجرثومية لإنباتها رطوبة جوية عالية (100% رطوبة نسبية) ولذلك تزداد شدة الإصابة بعد فترات من الجو البارد المصحوب بالأمطار والندي الغزير أو الضباب.. ولوحظ أيضًا أن الإصابة في الدرنات تشتد في الأراضي الطينية وتقل في الأراضي الخفيفة.

بالنسبة لمحصول البنجر:- عروة أغسطس وسبتمبر يجب مراعاة عدم زيادة اليوريا أو النترات فى الاراضي الطينية بالتحديد، لأن له أثر كبير على خفض نسبة السكر والافضل هو فقط 90 وحدة ازوت فى الـ 3 شهور الأولى، مع مراعاة ضبط الرى ويجب أن يتم التوقف عن الري فى حالة توقع هطول امطار، كذلك إجراء رشة بالبورون في عمر 60 يوما. ومتابعة حالة الزراعات لمعرفة وجود إصابة بالمن خلال هذه الفترة.

أما محاصيل الخضر الصيفية: الطماطم، الفلفل، والقرعيات: يجب الاهتمام بإجراء رشات وقائية عاجلة ضد بعض الامراض الفطرية المحبة للرطوبة العالية مثل البياض الزغبي على القرعيات – الندوة المبكرة على الطماطم – اعفان ثمار الطماطم والفلفل – اعفان منطقة التاج فى الكرنب والقرنبيط) وكذلك الرش ضد حشرات المن والتربس وكمان لدودة ثمار القرعيات (ذبابة المقات) عند وصول التعداد لمستوى الحد الاقتصادي الحرج مع توقع زيادة فى تعداد الحشرات حرشفية الاجنحة (توتا ابسلوتا فى الطماطم وديدان الثمار وغيرها ( وينصح باجراء رشة بالمغذيات والاحماض الامينية ومحفزات النمو بصورة عاجلة لمساعدة النباتات على معاودة النمو بسرعة بعد فترة توقف وضعف امتصاص العناصر بسبب زيادة الرطوبة الجوية وزيادة الرطوبة حول الجذور.