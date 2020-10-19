شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومى للمرأة فى ندوة الأمم المتحدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 19 أكتوبر الندوة الافتراضية الثانية بالتعاون مع مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة لمناقشة ضمن سلسة الندوات التى تنظمها المنظمة فى مصر احتفالا بالذكرى السنوية الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة، بالشراكة مع وزارة الخارجية المصرية سلسلة على مدار الأسبوع.
يتحدث فى ندوة اليوم حول "تحسين الحصول على الخدمات الأساسية أثناء جائحة كوفيد-19: عدم إهمال أحد". د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ود. مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة د. أحمد المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط وتدير الندوة، السفيرة مشيرة خطاب، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والسكان سابقا.
وتناقش الندوة التى يتم بثها عبر الانترنت أبرز السياسات التى تهدف إلى تحقيق أجندة التنمية المستدامة فى مصر، أعمالا لمبدأ "عدم إهمال أحد، وكيف تسعى مصر لضمان أن تسهم خطط التعافى من الجائحة فى الوصول إلى وضع أكثر مرونة واستدامة ما بعد كوفيد-19.
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