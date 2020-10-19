شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف موعد وهدف إنشاء "قناة جديدة" والفئة المستهدفة من الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على انطلاق قناة جديدة 15 نوفمبر المقبل لتغطية حصص الصفوف من الأول الابتدائى حتى الثالث الابتدائى، موضحا أن هذه المجموعة من الطلاب تحضر المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالى فإن القنوات التعليمية تمثل خدمة مساعدة لهم وليس أساسية كما هو الحال فى الصفوف الأخرى.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم، دعا الطلاب لمشاهدة الدروس التعليمية عالية المستوى على قناة "مدرستنا" مع ملاحظة الآتي:

ـ تغطي هذه القناة كل الحصص للمواد داخل المجموع للصفوف الدراسية من "الرابع الابتدائي" حتى "الثالث الاعدادي".

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ـ لقد بدأنا بالحصص "بالغة العربية" لأن الغالبية الكاسحة من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص قبل غيرهم.

ـ سوف نضيف الحصص "للعلوم والرياضيات باللغات الأجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

ـ سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي الى الثالث الابتدائي". هذه المجموعة من الطلاب تحضر في المدرسة معظم ايام الاسبوع وبالتالي القنوات تمثل "خدمة مساعدة لهم وليست اساسية" كما هو الحال في الصفوف من 4 الى 9.

ـ سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا عن طريق أجهزة التابلت ولذلك فإن خدمة القنوات هنا هي "خدمة اضافية وليست محورية" مثل الصفوف من 4 الى 9.