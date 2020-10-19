شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدرسة بشتيل الابتدائية المشتركة يحرصون على ارتداء الكمامة والتباعد بطابور الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الطلاب والمدرسون والإداريون بمدرسة "بشتيل الابتدائية المشتركة" التابعة لمحافظة الجيزة مع بدء العام الدراسي الجديد على ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة الطلاب.

استقبال الطلابة في العام الدارسى الجديد (2) وحرص الإداريون فى المدارس على نشر لافتات توعية بالإجراءات الإحترازية بكافة أرجاء المدرسة لزيادة الوعى لدى الطلاب والعاملين، وضع علامات تباعد عند مدخل المدرسة ودخول الطلاب بمواعيد محددة لكل فرقة، وعبروا الطلاب عن مدى سعادتهم وسرورهم الذين تعرفوا على المدرسة عن قرب وكسر حاجز الخوف وتسهيل عملية الإنتقال وعبور المرحلة الجديدة بأمان . Advertisements

استقبال الطلابة في العام الدارسى الجديد (8)

وأعرب الأستاذ خالد حسانين مدير مدرسة بشتيل الابتدائية المشتركة الملقب من أولياء الأمور بــ"رائد النهضة التعليمية" ، فى رسالة له بعد أن حمد الله وأثني ، عن سعادته بفرحة الأبناء في هذا اليوم الأول الدراسي؛ مشيداً بالأساليب الحديثة التي انتهجها المعلمون والمعلمات وفق المجهود الكبير والمنظم للطلاب لنخطو خطواتنا الأولى بعام مليء بالمحبة ، والعطاء والتعاون بهذه العبارة استقبل براعم المدرسة الجُدد وذويهم في لقاء مميز، حيث تم استقبالهم بحفاوة وأجواء من الفرح والسرور.



استقبال الطلاب في العام الدارسى الجديد (4)



استقبال الطلاب في العام الدارسى الجديد (5)



استقبال الطلاب في العام الدارسى الجديد (7)



استقبال الطلاب في العام الدارسى الجديد (9)

من جانب آخر، شدد الأستاذ مجدي كامل مدير إدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة، على الانطلاقة الجادة من أول يوم دراسي من العام الجديد 2020/2021، وأكد أن الطلاب والطالبات في أيدٍ أمينة، وأن المعلمين يقدمون جهوداً كبيرة لخلق بيئة مناسبة لتعليمهم وحبهم للعلم والمعرفة، بالإضافة لبث روح حب الوطن وقادته.