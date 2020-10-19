شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتفقد المركز التجاري وكلية الطب لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة ومتابعة سير العملية التعليمية والاستماع إلى احتياجات الطلاب، حيث تفقد مجمع المدرجات، والمركز التجاري ومنطقة المطاعم والكافتيريات، بالإضافة إلى كلية الطب، برفقة الأمناء المساعدين وبعض من مديري العموم.

ورحب رئيس جامعة حلوان بالطلبة داخل مدرجاتهم ونبههم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والمحافظة على التباعد الاجتماعى، وقياس درجة الحرارة قبل دخول البوابات الرئيسية للجامعة، للحفاظ على سلامة الجميع في ظل أزمة فيروس كورونا.

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وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، اكد الدكتور ماجد نجم في جولته داخل كلية الطب، على حرص الدولة والقيادة السياسية تولي أهمية خاصة لطلبة كليات الطب قائلا: ولا يفوتني أن أذكركم بالدور الفعال لكلية الطب والأطباء وطلبة الصفوف النهائية في مواجهة جائحة كورونا في أوج انتشاره مؤكدا أن رسالة الطب رسالة إنسانية سامية و أن طلبة كلية الطب هم الأقدر على نشر ثقافة الوقاية.

و حرص على توفير أجواء دراسية ومناخ تعليمي ملائم للطلاب يساعدهم على النجاح والتفوق، كما أشار إلى أن إدارة الجامعة تعمل على حل المشكلات التى قد تواجه الطلاب وتعوق أداءهم،كما أضاف: إن سلامتكم تعتمد على استجابتكم ووعيكم وأنتم أهل لذلك وهذه أولوياتنا جميعا نحوكم إلى جانب تحقيق الجودة التعليمية ، مؤكدا في كلمته للطلاب أنه يتم تطهير المدرجات وتعقيمها بصفة مستمرة؛ وذلك في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد و حرصا على صحة الطلاب وسلامتهم.