اليوم مطار القاهرة يسير 163 رحلة على متنها 16646 راكبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة اليوم الآثنين 163 رحلة دولية إلى عدة وجهات على متنها 16646 راكبا ما بين سفر ووصول، وحسب مصادر، فإن المطار سيغادر منه 85 رحلة تنقل على متنها 8341 مسافرا وستتوجه إلى عدة مدن منها جنيف ولندن وباريس وفرانكفورت ومسقط ونيروبى والدار البيضاء والدمام وبيروت وجدة والمدينة ودبى وإسطنبول وفيينا وأبوظبى والبحرين والرياض وروما وعمان ومسقط.

واستقبل المطار 78 رحلة على متنها 8305 ركاب قادمة من عدة وجهات منها لندن وروما وكييف وأثينا وأديس أبابا والدار البيضاء والبحرين وفرانكفورت وبيروت ودبى وجدة والمدينة والدمام والشارقة وأبو ظبى ودمشق وبرجامو والخرطوم وبغداد.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

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وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .