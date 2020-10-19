أسبوع القاهرة للمياه يواصل فعالياته لليوم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

واصل أسبوع القاهرة للمياه الذى تنظمه وزارة الموارد المائية والري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة.. الطريق إلى داكار 2021" فعالياته لليوم الثاني.

وانطلقت أمس فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد كبير من الخبراء الدوليين.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن مصر تسعى من خلال أسبوع القاهرة للمياه الي تعزيز أواصر التعاون والتبادل المعرفي ورفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات التى يواجهها هذا المورد المهم الذي يقترن وجوده بوجود الحياة.

وأكد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية أمس، أن مصر حرصت منذ فجر التاريخ على ترسيخ وتعظيم هذا المورد في وجدان المصريين فقدسوه وتفننوا في إدارته واتخذوا من الإجراءات ما يضمن استدامة عطاءه بالكم والكيف بما يعود بالخير والرخاء على مصر والمصريين بما يعظم الفوائد ويقلل المخاطر.. ولقد سلك المصريون درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه، من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي الاحتياجات الحاضر دونما انتقاص من الحقوق المستقبلية للأجيال المقبلة المختلفة لكل القطاعات في ظل التغيرات المناخية وغيرها من التحديات، حيث يعاني ملايين من سكان العالم من نقص المياه خلال الأعوام الـ 25 المقبلة ما لم تتكاتف الجهود الدولية وتُتخذ إجراءات وسياسات فاعلة لمواجهة هذه التحديات.