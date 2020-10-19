رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: تنفيذ 24 ألف شقة "إسكان اجتماعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، مواقع المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة غرب أرض المطار بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والشركات المنفذة وجهات الإشراف على المشروعات.
واستهل "النجار"، ومرافقوه الجولة، بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بعدد من العمارات السكنية بالمنطقة، وكذا تفقد مواقع المشروعات الخدمية، وأعمال المرافق.
وأوضح رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أن منطقة غرب أرض المطار تنقسم إلي قطاعي (أ - ب)، ويجري بها تنفيذ عدد ٢٤٨٨٨ وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي، بلغت نسبة إنجازها نحو ٤٨٪ من إجمالي المشروع، ليكون ذلك المشروع نواة جديدة للتنمية بقلب المدينة الجديدة.
وشدد المهندس عادل النجار، على ضرورة المتابعة الدقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات الجارية والالتزام بالبرامج الزمنية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً على حماية العاملين بالمشروعات القومية من فيروس كورونا.
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