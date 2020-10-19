"الزراعة" تعلن توصيات مهمة للمزارعين لتجنب الآثار السلبية للأمطار المتوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، عددًا من التوصيات والإجراءات والاحتياطات العاجلة والمهمة عند سقوط الأمطار المتوقعة بداية من يوم الأربعاء 21 المقبل،على الساحل الشمالي الغربي وشمال ووسط الدلتا وحتى شمال سيناء والتي تستمر حتى الخميس.

وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، إن الأمطار المتوقعة ستؤدي إلى زيادة في الرطوبة النسبية على شمال البلاد ومناطق الدلتا، الأمر الذي يتطلب عددًا من الإجراءات العاجلة التي يجب على المزارعين في هذه المناطق اتخاذها، وهي كالتالي:

بالنسبة للمحاصيل الأرضية (بطاطس وبنجر):

بصفة عامة فإنه من المهم حقن نحو 2-3 لتر حمض فسفوريك بعد انتهاء تساقط الأمطار يليها رش كالسيوم مخلبي ويفضل أن يكون على احماض كربوكسيليه وان يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم، بالإضافة إلى دفعه سلفات بوتاسيوم ١٠ كيلو للفدان حقنًا.

بالنسبة لمحصول لبطاطس النيلية/الشتوية: وخاصة المزروعة في سبتمبر، كما أن هذه الظروف تساعد في بداية انتشار حشرة المن على البطاطس بالتالي مراقبة الخطوط القريبة من الجسور والطرق (اللى بيجي عليها تراب) وهي اللى بيبدأ الإصابة منها... وفى حالة وجود 3 أفراد من على الوريقة يبدأ الرش بالمبيدات الحشرية (من غير خلط مع المغذيات).

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رغم مناسبة الرطوبة النسبية العالية والرطوبة الحرة على سطح النباتات لانتشار مرض اللفحة المتأخرة إلا أن استمرار زيادة الحرارة نهارًا (بالتحديد) سوف يمنع تمامًا قيام دورات مرضية للفحة المتأخرة على البطاطس خلال العروة الحالية.... حيث يلائم هذا المرض الجو البارد الرطب. فقد وجد أن أنسب درجة حرارة لتكوين الأكياس الأسبورانجية نحو 18-22° مئوية، ولتكوين الجراثيم الهدبية نحو 10-13° مئوية. وتحتاج الأكياس الجرثومية لانباتها رطوبة جوية عالية (100% رطوبة نسبية) ولذلك تزداد شدة الإصابة بعد فترات من الجو البارد المصحوب بالأمطار والندى الغزير أو الضباب.. هذا وقد لوحظ أيضًا أن الإصابة في الدرنات تشتد في الأراضي الطينية وتقل في الأراضي الخفيفة.

بالنسبة لمحصول البنجر:

عروة أغسطس وسبتمبر، يجب مراعاة عدم زيادة اليوريا أو النترات في الأراضي الطينية بالتحديد لأنه له أثر كبير على خفض نسبة السكر والأفضل هو فقط 90 وحدة آزوت في الـ3 شهور الأولى، مع مراعاة ضبط الري ويجب التوقف عن الري في حالة توقع هطول امطار، كذلك إجراء رشة بالبورون في عمر 60 يوم، ومتابعة حالة الزراعات لرصد أي إصابة خلال هذه الفترة.

وبالنسبة لمحاصيل الخضر الصيفية:

الطماطم، الفلفل، والقرعيات: يجب الاهتمام بإجراء رشات وقائية عاجلة ضد بعض الأمراض الفطرية المحبة للرطوبة العالية مثل البياض الزغبي على القرعيات – الندوة المبكرة على الطماطم – اعفان ثمار الطماطم والفلفل – اعفان منطقة التاج فى الكرنب والقرنبيط) وكذلك الرش ضد حشرات المن والتربس وكمان لدودة ثمار القرعيات (ذبابة المقات) عند وصول التعداد لمستوى الحد الاقتصادي الحرج مع توقع زيادة فى تعداد الحشرات حرشفية الاجنحة (توتا ابسلوتا فى الطماطم وديدان الثمار وغيرها ( وينصح باجراء رشة بالمغذيات والاحماض الامينية ومحفزات النمو بصورة عاجلة لمساعدة النباتات على معاودة النمو بسرعة بعد فترة توقف وضعف امتصاص العناصر بسبب زيادة الرطوبة الجوية وزيادة الرطوبة حول الجذور.