مطار القاهرة: سفر ووصول 163 رحلة لنقل 16 ألف راكب اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، وصول 78 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 8305 ركاب، كما يغادر المطار 85 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 8340 راكب.
وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ 24 مغادرة ووصول حوالي 16643 راكبًا من جنسيات مختلفة على 163 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.
من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.
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