"مدينتان جديدتان".. تعرف على أماكن طرح 100 ألف شقة إسكان اجتماعي بـ10 شروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:



أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، إضافة مدينتين جديدتين إلى الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي والذي يتضمن طرح 100 ألف وحدة بعدد من المدن الجديدة بمساحة 75 و90 مترًا.

بداية الإعلان الرسمي عن الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي كانت يوم الجمعة الماضي والذي تضمن 10 مدن هم (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة)، ليتم بعد ذلك إضافة مدينتين جديدتين هم "قنا الجديدة وسوهاج الجديدة".

وتبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح كراسات الشروط أول نوفمبر المقبل لمتحدي الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين.

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ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ووصل سعر الوحدة الـ75 مترًا لـ244 ألفا، و310 آلاف للوحدة الـ90 مترًا.

وجاءت شروط الحجز على النحو التالي:

1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- ألا يقل عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلا من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

4- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلا من 5700 جنيه.

5- الحد الأقصى لدخل العزب 4500 جنيه شهريا بدلا من 4200 في الإعلان السابق.

6- وصول قيمة الدعم إلى 60 ألفا بدلا من من 40 ألف جنيه للمتقدم يتم تحديدها وفقا للدخل وسن المتقدم.

7- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

8- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

9- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

10- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

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