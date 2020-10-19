​ "الشقة بنصف مليون".. الإسكان تعلن تفاصيل حجز وحدات متوسطي الدخل بـ10 مدن (شروط وموعد التقديم)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، أسعار ومواعيد التقديم للطرح الجديد من شقق الإسكان المتوسط، والتي تتضمن 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تصل إلى 100 و110 و120 مترًا.

ويتم التقديم وشراء كراسة الشروط، اعتبارًا من يوم الأحد أول نوفمبر حتى 8 نوفمبر لمتحدي الإعاقة فقط، وبداية من يوم 9 نوفمبر حتى 7 ديسمبر، يتم شراء كراسة الشروط والتقديم لكافة المواطنين.

وتتواجد الشقق في مدن: "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة".

الأسعار والأقساط:

يتم سداد 150 جنيهًا ثمن كراسة الشروط و400 جنيه مصروفات إدارية لا ترد، بجانب مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا، كما يمكن زيادة الأسعار المعلنة بواقع 10% كحد أقصى.

وبعد انتهاء التقديم يتم سداد دفعات ربع سنوية بواقع 12 دفعة، حيث يصل القسط الوحد للوحدة الـ100 متر، 10 آلاف جنيه، بجانب وحدات بمساحة 110 متر يصل لـ 10.5 ألف جنيه، وكذلك وحدات الـ120 متر يصل الدفعة الواحدة لـ11.5 ألف جنيه.

كدا يتم سداد 5% من إجمالي سعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 65% من باقى إجمالي سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقاري، بسعر عائد 8% سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 وتعديلاتها، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل 40% من صافي الدخل الشهري، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

شروط حجز وحدات متوسطى الدخل:

- يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان.

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- يكون المتقدم من متوسطي الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله 9 آلاف جنيه شهرياً للأسرة.

- لا يزيد دخل العزب على 7000 جنيه شهريا.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، أو استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزى بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.

طريقة التخصيص:

يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي لكل دور، وفي حالة زيادة عدد الحاجزين من ذوى الاحتياجات الخاصة عن نسبة 5% من عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالي، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.

- في حالة زيادة عدد الحاجزين غير متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة عن عدد الوحدات السكنية المتاحة بعد خصم الوحدات السكنية المُخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمُدن المعلن عنها يتم عمل قرعة إلكترونية عشوائية لترتيب الحاجزين.

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