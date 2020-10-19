"سلوى" تطلب الخلع: "مش عايز يدفع اشتراك الـ Wi-Fi وبيقولي أسرقي من الجيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "سلوى. أ" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها بخلع زوجها بعد زواج دام 8 أشهر، مبررة طلبها: "مش عايز يدفع اشتراك الـ Wi-Fi وبيقولي أسرقي رمز الجيران، وبيتهرب من دفع فواتير المياه والكهرباء".

تقول صاحبة الـ 29 عامًا، في دعواها التي حملت رقم 1270 لسنة 2019: تزوجت من "السيد. م" بعد قصة حب استمرت عام تقريبًا، فهو من إحدى محافظات الصعيد لكنه يعمل بالقاهرة، في مجال التسويق.

تضيف "سلوى": تحدثت مع زوجي أكثر من مرة بسبب تراكم فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت الشهرية بشكل مبالغ فيه، إلا أنه قام بإهانتي، وخلال حديثه تلفظ بكلمات عن نقل إقامتنا الى منزل آخر، فعلم صاحب المنزل بتلك المتأخرات فطالبه بالجلوس معه إلا أن زوجي تهرب منه ولم يستمع لحديثه.

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تابعت: "زوجي يشابه والده كثيرًا، والذي كان يتعمد هو الآخر ترك الفواتير المستحقة عليه بالسنوات ثم بعدها يقوم بنقل إقامته إلى منزل آخر، لكن رفضي هذا الأسلوب دفعني إلى ترك المنزل والذهاب إلى شقة والدي بعد نشوب شجار كبير مع زوجة صاحب المنزل".

تواصل الزوجة: "بدأت الأمور تتدهور بالنسبة لوضعي داخل منزل أهلي، في الوقت الذي لا يفكر فيه زوجي في حل الأخطاء التي نعاني منها وتغييرها، إضافة إلى أنه لم يأتي إلى منزل والدي لمجرد التفكير في الصلح، وبعدها قمت بزيارة شقتي خلال تواجد زوجي بالعمل، وجمعت مستلزماتي لنقلها إلى منزل أهلي لكنه حضر فجأة ومنعني من ذلك وقام بضربي وإهانتي".

تختتم الزوجة: بعد زيادة الخلافات مع زوجي لم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ورفع دعوى خلع للتخلص منه، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.