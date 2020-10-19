شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة ببا: تحرير 16 محضرًا بيئيًا وصيانة 150 كشافًا بشوارع المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هانى جويلى، رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة ببا، انه تمهيد وتسوية شوارع قرية الشريف والشوارع الرئيسية لقرية قمبش وتسوية المدخل والشارع الرئيسي لقرية منيل موسى ،فضلا عن متابعة حملة نظافة مكبرة بالمدينة وقرى قمبش وعتمان وبني أحمد وطوة حيث تم رفع ١٠٦ طن مخلفات وقمامة وتوريدها لمصنع التدوير بسمسطا، بينما قامت شبكة الكهرباء الداخلية بصيانة ١٥٠ كشاف بشوارع المدينة وقرى بني احمد وعتمان وصيانة وتركيب لمبات صوديوم وشد أسلاك هوائية بقرية طوه.

وأضاف أن الوحدة المحلية لقرية سدس قامت برفع 9 طن من القمامة والمخلفات وتوريدها لمصنع التدوير وتمهيد طريق سدس بداية من المثلث القبلى للمدينة وحتى عزبة الشيخ سراج، علاوة على شد اسلاك الكهرباء بطريق سدس / كوم الصعايدة الخلفي وانارته بالجهود الذاتية، فضلا عن متابعة سويقة القرية وتنظيمها وتحرير ١٦محضر بيئة وإشغالات للمخالفين، في حين قامت الوحدة المحلية لقرية صفط راشين بحملة نظافة بطول الطريق على المدخل الرئيسي لقرية صفط راشين ورفع 12 طن أتربة وقمامة وتوريدها للمصنع بسمسطا كما تم صيانة كشافات الانارة العامة بطريق ابودخان / عزبة جمعة وصيانة ١٢ كشاف.

واوضح انه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمتابعة الميدانية للمدارس وإعداد تقرير عن استقبال العام الدراسي بالمدارس قامت الوحت المحلية لمركز ومدينة ببا بمتابعة المدارس بنطاق الوحدة والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وأيضا النظافة العامة داخل وخارج نطاق المدارس للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب بجميع مراحل التعليم.