شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا.. مواعيد البرامج التعليمية للصف الرابع الإبتدائى حتى الجمعة 23 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم قناة مدرستنا التعليمية البرامج التعليمية لطلاب الصف الرابع الإبتدائى، ونعرض خلال السطور التالية مواعيد دروس البرامج التعليمية للقناة عن الفترة من الأحد 18 أكتوبر وحتى الجمعة 23 أكتوبر 2020.

ونعرض مواعيد دروس الصف الرابع الإبتدائى كما يلى:

البرامج التعليمية للصف الرابع الإبتدائى يوم الأحد 18 أكتوبر 2020:

الساعة 08:00 ص : رياضيات – الأعداد الكبيرة (حلقة 1)

يتم إعادة الحلقة في المواعيد التالية يوم الأحد 18 أكتوبر: الساعة 13:30 ظهرًا، و19:00 مساءًا، و00:30 بعد منتصف الليل .

كما يتم إعادتها يوم الجمعة 23 أكتوبر: الساعة 08:00 صباحًا، والساعة18:30 مساءًا، والساعة 05:00 صباحًا.

الساعة 09:30 ص : رياضيات – الأعداد الكبيرة (حلقة 2)

يتم إعادة الحلقة في المواعيد التالية يوم الأحد 18 أكتوبر: الساعة 15:00 عصرًا، و20:30 مساءًا، و02:00 صباحًا.

كما يتم إعادتها يوم الجمعة 23 أكتوبر: الساعة 08:30 صباحًا، والساعة19:00 مساءًا، والساعة 05:30 صباحًا.

الساعة 08:00 ص : لغة عربية - السباحة في مصر (حلقة 1)

يتم إعادة الحلقة في المواعيد التالية يوم الإثنين 19 أكتوبر: الساعة 13:30 ظهرًا، و19:00 مساءًا، و00:30 بعد منتصف الليل .

كما يتم إعادتها يوم الجمعة 23 أكتوبر: الساعة 09:00 صباحًا، والساعة19:30 مساءًا، والساعة 06:00 صباحًا.

الساعة 09:30 ص : لغة عربية - السباحة في مصر (حلقة 2)

يتم إعادة الحلقة في المواعيد التالية يوم الإثنين 19 أكتوبر: الساعة 15:00 عصرًا، و20:30 مساءًا، و02:00 صباحًا.

كما يتم إعادتها يوم الجمعة 23 أكتوبر: الساعة 09:30 صباحًا، والساعة20:30 مساءًا، والساعة 06:30 صباحًا.

الساعة 08:00 ص : دراسات اجتماعية - الطبيعة في بلدى (حلقة 1)

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يتم إعادة الحلقة في المواعيد التالية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر: 09:30 صباحًا، والساعة 13:30 ظهرًا، والساعة 15:00 عصرًا، والساعة 19:00 مساءًا، والساعة 20:30 مساءًا، والساعة00:30 بعد منتصف الليل والساعة02:00 صباحًا.

كما يتم إعادتها يوم الجمعة 23 أكتوبر: الساعة 10:00 صباحًا، والساعة20:30 مساءًا، والساعة 07:00 صباحًا.

الساعة 08:00 ص : لغة انجليزية - At the pet shop (حلقة 1)

يتم إعادة الحلقة في المواعيد التالية يوم الأربعاء 20 أكتوبر: 09:30 صباحًا، والساعة 13:30 ظهرًا، والساعة 15:00 عصرًا، والساعة 19:00 مساءًا، والساعة 20:30 مساءًا، والساعة00:30 بعد منتصف الليل والساعة02:00 صباحًا.

كما يتم إعادتها يوم الجمعة 23 أكتوبر: الساعة 10:30 صباحًا، والساعة21:00 مساءًا، والساعة 07:30 صباحًا.

الساعة 08:00 ص : علوم – أدوات القياس (حلقة 1)

يتم إعادة الحلقة في المواعيد التالية يوم الخميس 22 أكتوبر: 09:30 صباحًا، والساعة 13:30 ظهرًا، والساعة 15:00 عصرًا، والساعة 19:00 مساءًا، والساعة 20:30 مساءًا، والساعة00:30 بعد منتصف الليل والساعة02:00 صباحًا.

كما يتم إعادتها يوم الجمعة 23 أكتوبر: الساعة 11:00 صباحًا، والساعة21:30 مساءًا.

وتبث قناة مدرستنا التعليمية برامجها للصفين الرابع والخامس الإبتدائى والصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادى على مدار 24 ساعة عبر والتى بدأت البث يوم 18 أكتوبر عبر تردد 12303- الاستقطاب أفقي- معدل الترميز 27500- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة مدرستنا.. جدول مواعيد البرامج التعليمية للصف الرابع الإبتدائى حتى الجمعة 23 أكتوبر

قناة مدرستنا.. جدول مواعيد البرامج التعليمية للصف الرابع الإبتدائى حتى الجمعة 23 أكتوبر

قناة مدرستنا.. جدول مواعيد البرامج التعليمية للصف الرابع الإبتدائى حتى الجمعة 23 أكتوبر