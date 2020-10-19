شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الفشن: رفع 120 طن قمامة ومتابعة التزام المدارس بالإجراءات الوقائية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس محمود شاهين رئيس الوحدة المحلية لمركز الفشن، بتفقد عدد من المدراس بإدارة تعليم الفشن،لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية من جائحة كورونا والتباعد المكاني وذلك بالتنسيق مع مسؤولى التعليم بالفشن، وذلك بجانب قيام الوحدة المحلية بحملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة والتي أسفرت عن رفع 120قمامة وتوريدها لمصنع التدوير بسمسطا.

وقال «شاهين» ان المجالس القروية واصلت مجهوداتها لرفع المخلفات وصيانة الكهرباء وتطوير المداخل والإزالة في المهد،حيث قامت الوحدة المحلية لقرية أبسوج بقص وتقليم الأشجار داخل وخارج الوحدة المحلية، علاوة رفع كمية ١٤طن قمامة وتوريدها لمصنع التدوير بسمسطا مشيرا إلى قيام الوحدة المحلية لقرية شنرا برفع ٩طن قمامة ومخلفات ومسح وتمهيد مدخل عزبة ابو شراقي ومنطقة البحر بشنرا، بينما قامت مجلس قروي تلت برفع ١٣ طن قمامة من قرية طلا وتلت وصفط الخرسة ونقلها إلى المحطة الوسيطة ومسح مدخل قرية تلت القبلي ومتابعة العمل بطريق بني صالح/ تلت، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية بالفنت برفع 15طن قمامة من قرى الوحدة فضلا عن زرع عامود كهرباء بطريق منشأة عمرو.

واوضح ان هذه الاجراءات تاتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمتابعة الميدانية للمدارس وإعداد تقرير عن استقبال العام الدراسي بالمدارس.