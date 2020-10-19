شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إغلاق ملف امتحان الدبلومة الأمريكية وإعلان نتيجة الماتشينج يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقررت وزارة التربية والتعليم اعتماد شهادات الـ ACT المنعقدة داخل مصر للطلاب العائدين من الخارج لهذا العام فقط، ويبدأ الاعتماد في ديوان الوزارة يوم الأحد 18 أكتوبر الجارى.

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم مواعيد اختبارات ACT خلال الفترة القادمة لطلاب الدبلومة الأمريكية ، حيث تم منح الطلاب فرصة التسجيل للامتحان القادم "ACT Test" بتاريخ 11 و12 سبتمبر، من خلال هذا الرابط: https://my.act.org ، وأيضا التسجيل للامتحان القادم ACT International Subject بتاريخ 18 و19 سبتمبر، من خلال هذا الرابط: https://connecme.com/exams/

وأوضح الوزير: اختبارات ACT هي اختبارات الكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتقييم مؤدي إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجري الاختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).

وأعلن الوزير الضوابط المتعلقة بالتنسيق للجامعات:

1- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.

2- عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.

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3- يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2.

4- لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلي اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.

5- يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.

6- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك علي العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد.

7- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.

8- اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.

9- تسرى ذات قواعد التنسيق الخاصة بال Bonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.