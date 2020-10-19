شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم مائل للحرارة شمالا وحار على جنوب البلاد والقاهرة تسجل 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة، وطقس حار على شمال وجنوب الصعيد مع شبورة مائية والرياح معتدلة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.