شكرا لقرائتكم خبر عن مائل للحرارة والقاهرة 32.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، حار على شمال وجنوب الصعيد.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء، وهناك أمطار خفيفة (30 ٪ تقريبا) على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة نشطة على جنوب سيناء.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «32– 20»، الإسكندرية «30 – 19»، قنا «35- 20»، الأقصر «37– 21»، أسوان «37 – 24».