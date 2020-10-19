الارشيف / أخبار مصر

القاهرة 32 وأبو سمبل 38.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين

0 نشر
كريمة حسن 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 32 وأبو سمبل 38.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الاثنين، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر، ونجد أن القاهرة 32، وكاترين أقل درجات الحرارة على مستوي الجمهورية وهي 27، أما أبوسمبل تسجل أعلى درجة وهي 38 درجة مئوية نهاراً، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 16 درجة مئوية.

المدينة

المتوقعة

-

عظمي

صغرى

القاهرة

32

20

الاسكندرية

30

19

وادي النطرون

32

20

طنطا

32

19

شبين الكوم

32

19

دمنهور

31

19

بلطيم

30

20

مطروح

30

20

السلوم

31

23

سيوة

34

19

بورسعيد

29

24

دمياط

29

22

الزقازيق

32

20

المنصورة

31

19

الإسماعيلية

33

20

السويس

31

21

العريش

30

21

رفح

29

21

رأس سدر

33

20

نخل

30

17

نويبع

32

Advertisements

25

طابا

30

22

كاترين

27

16

الطور

30

23

شرم الشيخ

33

25

الغردقة

32

25

مرسى علم

32

25

الفيوم

32

19

بني سويف

33

19

المنيا

34

18

أسيوط

34

19

سوهاج

35

20

قنا

35

20

الأقصر

37

21

أسوان

37

24

ادفو

37

24

أبوسمبل

38

25

الوادي الجديد

37

23

شلاتين

35

25

أبورماد

34

26

حلايب

32

26

رأس حدربة

32

26

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    105,424

  • تعافي

    98,247

  • وفيات

    6,120

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة 32 وأبو سمبل 38.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا