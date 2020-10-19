شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 32 وأبو سمبل 38.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الاثنين، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر، ونجد أن القاهرة 32، وكاترين أقل درجات الحرارة على مستوي الجمهورية وهي 27، أما أبوسمبل تسجل أعلى درجة وهي 38 درجة مئوية نهاراً، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 16 درجة مئوية. المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 32 20 الاسكندرية 30 19 وادي النطرون 32 20 طنطا 32 19 شبين الكوم 32 19 دمنهور 31 19 بلطيم 30 20 مطروح 30 20 السلوم 31 23 سيوة 34 19 بورسعيد 29 24 دمياط 29 22 الزقازيق 32 20 المنصورة 31 19 الإسماعيلية 33 20 السويس 31 21 العريش 30 21 رفح 29 21 رأس سدر 33 20 نخل 30 17 نويبع 32 Advertisements 25 طابا 30 22 كاترين 27 16 الطور 30 23 شرم الشيخ 33 25 الغردقة 32 25 مرسى علم 32 25 الفيوم 32 19 بني سويف 33 19 المنيا 34 18 أسيوط 34 19 سوهاج 35 20 قنا 35 20 الأقصر 37 21 أسوان 37 24 ادفو 37 24 أبوسمبل 38 25 الوادي الجديد 37 23 شلاتين 35 25 أبورماد 34 26 حلايب 32 26 رأس حدربة 32 26 الوضع في مصر

اصابات 105,424

تعافي 98,247

وفيات 6,120

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