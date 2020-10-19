شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة 36 وموسكو 06.. على درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الاثنين 19 أكتوبر.

وتشير توقعات درجات الحرارة في المدينة وبغداد 36، والخرطوم 40 درجة مئوية نهاراً.

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 27، 30 على التوالي.

في حين تبلغ العظمى نهاراً على بكين 20 والصغري 07، وموسكو 06 درجة مئوية نهاراً والصغرى 02.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية.

المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 41 26 أنقرة 20 10 المدينة 36 20 إسطنبول 19 15 الرياض 34 17 إسلام أباد 31 16 المنامة 33 28 نيودلهي 33 20 أبوظبي 35 25 جاكرتا 33 24 الدوحة 35 26 بكين 20 07 الكويت 37 20 كوالالمبور 34 25 دمشق 31 11 طوكيو 17 13 بيروت 28 25 أثينا 23 14 عمان 30 15 Advertisements روما 20 08 القدس 27 16 باريس 15 10 غزة 30 22 مدريد 20 08 بغداد 36 18 برلين 11 05 مسقط 32 24 لندن 14 12 صنعاء 24 06 مونتريال 12 07 الخرطوم 40 25 موسكو 06 02 طرابلس 24 17 نيويورك 18 13 تونس 23 14 واشنطن 22 13 الجزائر 24 15 نواكشوط 39 26 الرباط 25 15 أديس أبابا 23 10