الارشيف / أخبار مصر

المدينة 36 وموسكو 06.. على درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الاثنين

0 نشر
كريمة حسن 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة 36 وموسكو 06.. على درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الاثنين 19 أكتوبر.

وتشير توقعات درجات الحرارة في المدينة وبغداد 36، والخرطوم 40 درجة مئوية نهاراً.

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 27، 30 على التوالي.

في حين تبلغ العظمى نهاراً على بكين 20 والصغري 07، وموسكو 06 درجة مئوية نهاراً والصغرى 02.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية.

المدينة

العظمي

الصغري

المدينة

العظمي

الصغري

مكه

41

26

أنقرة

20

10

المدينة

36

20

إسطنبول

19

15

الرياض

34

17

إسلام أباد

31

16

المنامة

33

28

نيودلهي

33

20

أبوظبي

35

25

جاكرتا

33

24

الدوحة

35

26

بكين

20

07

الكويت

37

20

كوالالمبور

34

25

دمشق

31

11

طوكيو

17

13

بيروت

28

25

أثينا

23

14

عمان

30

15

Advertisements

روما

20

08

القدس

27

16

باريس

15

10

غزة

30

22

مدريد

20

08

بغداد

36

18

برلين

11

05

مسقط

32

24

لندن

14

12

صنعاء

24

06

مونتريال

12

07

الخرطوم

40

25

موسكو

06

02

طرابلس

24

17

نيويورك

18

13

تونس

23

14

واشنطن

22

13

الجزائر

24

15

نواكشوط

39

26

الرباط

25

15

أديس أبابا

23

10

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    105,424

  • تعافي

    98,247

  • وفيات

    6,120

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المدينة 36 وموسكو 06.. على درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا