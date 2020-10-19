شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مختلفة الشدة رعدية أحيانًا.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد بداية لموسم الأمطار لخريف مصر 2020.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، حار على شمال وجنوب الصعيد.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء، وهناك أمطار خفيفة (30 ٪ تقريبا) على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة نشطة على جنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «32–20»، الإسكندرية «30 – 19»، قنا «35- 20»، الأقصر «37– 21»، أسوان «37 – 24».

أما غداً الثلاثاء فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك أمطار متوسطة على بعض المناطق على السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث (60 % )، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «31 – 20»، الوجه البحرى «31 – 20»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30– 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «35- 26»، شمال الصعيد «35 – 20»، جنوب الصعيد «38 – 25» درجة مئوية.

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وبعد غدً الأربعاء يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتشهد القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق ( 40 % )، وامطار متوسطة رعدية على بعض مناطق الوجه البحري ( 60 % )، وامطار متوسطة إلى غزيرة رعدية على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ( 80 % ).

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب الصعيد نشطة على شماله، وعلى جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «30 – 20»، الوجه البحرى «30 – 20»، السواحل الشمالية الغربية «27 – 22»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «28 – 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «34 – 26»، شمال الصعيد «33 – 20»، جنوب الصعيد «38 – 25» درجة مئوية.