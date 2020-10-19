شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تشغيل العمليات بقسم الرمد بمستشفى السويس العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قسم جراحة العيون بجامعة السويس بإعادة تشغيل قسم العمليات بمبنى الرمد بمستشفى السويس العام بحضور كل من الدكتور احمد البرعى، وكيل وزاره الصحة بالسويس، وعبدالرحمن الطحان، وكيل كليه الطب جامعه السويس.

وتم إجراء جراحة ازاله مياه بيضاء وزرع عدسه على نفقه الدوله لأحد المواطنين قام بالعمليه الدكتور على سامى، مدرس جراحات العيون بجامعه السويس، رافقه بغرفه العمليات الدكتوره امينه عبدالرحيم رئيس قسم الرمد بالمستشفى ومجموعه من الاخصائيين ومساعدى الاخصائيين بكليه الطب جامعه السويس والمستشفى العام.

وفى سياق متصل، قام قسم العظام بإجراء جراحه اصلاح الرباط الصليبى لأحد المواطنين على نفقه الدوله بالمنظار الجراحى، وقام بالجراحه الدكتور محمد مرسى اخصائى العظام بالمستشفى.