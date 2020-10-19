شكرا لقرائتكم خبر عن «الموسيقيين»: قافلة طبية للكشف عن الأمراض المزمنة لأعضاء الجمعية العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة خصصت قافلة طبية للكشف عن الأمراض المزمنة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة. أضافت أنها تواصلت كعضو مجلس الإدارة مع مدير عام منطقة الوايلى الطبية لتوفير قافلة طبية للتواجد بمقر النقابة العامة، وبدأت الكشف بالفعل، الأحد، وتستمر لمدة يومي الأحد والثلاثاء من الساعه ١٢ ظهراً وحتى الخامسة. وطالبت جميع أعضاء النقابة عاملين ومنتسبين وأصحاب المعاشات ضرورة التواجد للتمتع بهذه الخدمة المجانية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,424

تعافي 98,247

وفيات 6,120

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