شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في صنعاء يلتقي وزير الخارجية اليمني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة، بوزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأبديا ارتياحهما لمستوى التنسيق والتعاون المشترك.
وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يُعيد لليمن استقراره وبما يحفظ وحدته وسيادته على كامل أراضيه، حيث جدد السفير المصري التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم للحكومة الشرعية وللجهود الأممية المبذولة لتحقيق السلام الشامل وعودة الأمن والاستقرار.
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