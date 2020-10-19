شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي توفر في كهرباء التكييف مع تكنولوجيا الإنفرتر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل العديد من المواطنين عن تقنية الإنفرتر التى تعد أحدث تطور للتكنولوجيا فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية لكباس التكييف، ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كيفية الاستفادة من تكنولوجيا الإنفرتر لتقليل كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة في الأجهزة الكهربائية بشكل عام وتكييف الهواء بشكل خاص كالآتى:

1-تكنولوجيا الإنفرتر هي تكنولوجيا تتيح التحكم في سرعة كباس التكييف بما يعني أن الكباس بدلاً من أن يدخل في مرحلة الإيقاف والتشغيل ويستهلك كهرباء كثيرة يمكن من خلال الإنفرتر تشغيل التكييف على سرعات عالية ومنخفضه يعني يتم تشغيله بالسرعة المطلوبة حسب الحمل وبذلك يوفر في استهلاك الكهرباء.

2- علي عكس مكيفات الهواء العادية التي يكون الكباس الخاص بها إما مغلقًا أو قيد التشغيل عندما تعمل بكامل طاقتها وتستهلك الكهرباء الكاملة التي تم تصميمها لاستهلاكها، وعندما يصل الترموستات إلى مستوى درجة الحرارة المحدد ، يتوقف الكمبرسور أو الكباس وتستمر المروحة في العمل، عندما يشعر الثرموستات أن درجة الحرارة قد زادت، يبدأ الكباس مرة أخرى في العمل.

3- لذلك فان تكنولوجيا الإنفرتر تساعد على الحفاظ على كهرباء المنزل وعدم اهدار الطاقة بشكل كبير ومفرط على عكس الأجهزة الأخرى .