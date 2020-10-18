«المصرية لحقوق الإنسان» تطلق حملة «شارع آمن للمرأة المصرية»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حملة بعنوان «شارع آمن للمرأة المصرية»، لتمكين ورفع الوعي وتقديم الدعم الفني لجعل الشوارع العامة أكثر أمانًا للنساء والفتيات.
وأكدت المنظمة أن الحملة تستهدف تحسين الحياة للأسر والمجتمعات بأكملها من خلال إنشاء أحياء وشوارع آمنة، وتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية لضمان الوقاية الفعالة والاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بتضافر الجهود بين الوزارات والهيئات المختلفة من أجل جعل الشارع آمن على كافة المستويات من بنية تحتية وتواجد شرطي ونقاط أمنية سريعة الاستجابة، وكذلك العمل على تعبئة المتطوعين الشباب من الجنسين لوقف التحرش الجنسي والعنف.
وأكدت أن الحملة تستهدف أيضا تسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية والاجتماعية لرفع الوعي وتغيير السلوك على مستوى المجتمع.
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