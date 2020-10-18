شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية لحقوق الإنسان» تطلق حملة «شارع آمن للمرأة المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حملة بعنوان «شارع آمن للمرأة المصرية»، لتمكين ورفع الوعي وتقديم الدعم الفني لجعل الشوارع العامة أكثر أمانًا للنساء والفتيات.

وأكدت المنظمة أن الحملة تستهدف تحسين الحياة للأسر والمجتمعات بأكملها من خلال إنشاء أحياء وشوارع آمنة، وتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية لضمان الوقاية الفعالة والاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة.

وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بتضافر الجهود بين الوزارات والهيئات المختلفة من أجل جعل الشارع آمن على كافة المستويات من بنية تحتية وتواجد شرطي ونقاط أمنية سريعة الاستجابة، وكذلك العمل على تعبئة المتطوعين الشباب من الجنسين لوقف التحرش الجنسي والعنف.

وأكدت أن الحملة تستهدف أيضا تسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية والاجتماعية لرفع الوعي وتغيير السلوك على مستوى المجتمع.