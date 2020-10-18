شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يشارك في حفل استقبال 625 طالبًا بكلية العلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، الأحد، في فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم.

وجرى الحفل بحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور كمال سيد خليل، القائم بأعمال عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بالكلية.

وهنأ رئيس الجامعة، في كلمته، الطلاب الجدد والقدامي ببدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً على عراقة وتاريخ كلية العلوم أحد أهم الكليات الرائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلى والإقليمى والدولي، موجهاً نصيحته للطلاب بالإخلاص والتفاني في العمل مع التحلي بالآداب والأخلاق الحسنة، ومراعاة قواعد وضوابط الحرم الجامعي، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية التي تطبقها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبه، قال الدكتور كمال سيد خليل، عميد الكلية، أن الكلية استقبلت هذا العام ٦٢٥ طالب وطالبة بالفرقة الأولى، مشيراً إلى أن إدارة الكلية قامت بوضع خطة متكاملة استعدادا للعام الجامعي الجديد، والتزمت بكافة الإجراءات الوقائية والصحية للحد من إنتشار فيروس «كورونا المستجد»، موضحاً أنه تم تنظيم لقاءات طلابية للتعريف بالكلية وتخصصاتها، والبرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمده، إلى جانب إرشادهم بأماكن الإدارات والمعامل وقاعات المحاضرات.