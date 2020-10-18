شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: لا حالات إصابة بفيروس كورونا في أول أيام العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أنه لم تظهر حالات إصابة بفيروس كورونا مع بدء العام الدراسي.

وأضاف «شوفي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد أنه يتم تطبيق الاجراء الوقائية المشددة على المدارس للوقاية من كورونا.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يتم التحقيق في شكاوي المواطنين وكتابعة الأداء بالمدارس، لافتا إلى أنه تم تخفيض أعداد الطلاب وتقليل الكثافة في المدارس.