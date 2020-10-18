شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: لا حالات إصابة بفيروس كورونا في أول أيام العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أنه لم تظهر حالات إصابة بفيروس كورونا مع بدء العام الدراسي.
وأضاف «شوفي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد أنه يتم تطبيق الاجراء الوقائية المشددة على المدارس للوقاية من كورونا.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يتم التحقيق في شكاوي المواطنين وكتابعة الأداء بالمدارس، لافتا إلى أنه تم تخفيض أعداد الطلاب وتقليل الكثافة في المدارس.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
105,297
-
تعافي
98,157
-
وفيات
6,109
كانت هذه تفاصيل خبر طارق شوقي: لا حالات إصابة بفيروس كورونا في أول أيام العام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.