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شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تجمع القواقع من «ترعة السلام» ضمن حملة القضاء على البلهارسيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الفرق التابعة لإدارة مكافحة القواقع، التابعة للإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، الأحد، بالبدء في مكافحة القواقع بترعة السلام، بمنطقة سهل الحسينية، وذلك من خلال الفرق المتحركة من مفتشي المكافحة بمراكز فاقوس، وكفر صقر، والحسينية.
يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، للقضاء على البلهارسيا بحلول عام ٢٠٢٢، حيث يتم جمع القواقع بترعة السلام على مسافة ٢٠ كم داخل المحافظة، ويتم ذلك على مستوي ٤ محافظات بالجمهورية وهي «دمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد»، لمدة ٥ أيام بداية من اليوم وحتي الخميس المقبل ٢٢ أكتوبر.
ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق المتحركة قامت اليوم بجمع القواقع بترعة السلام على مسافة ٦ كم، مقدماً الشكر والتقدير لهم على الجهود المبذولة لصالح المواطنين، ضمن خطة القضاء على البلهارسيا بالمحافظة بحلول عام ٢٠٢٢.
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