شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «6 أكتوبر الجديدة»: تشغيل خزان المياه ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تشغيل الخزان الجديد في ديسمبر المقبل للتغلب على ضعف المياه في الأدوار العليا والأخيرة، تصلها المياه دون أي مشاكل، فضلا عن تشغيل كافة المدارس والسنتر والعيادات التخصصية في قطاع «أ» ومعامل التحاليل.
وقال عادل النجار، رئيس الجهاز، إن أتوبيسات النقل العام والخاص المباشرة سوف يتم التعاقد عليها قريبا لخدمة سكان المنطقة حتى التحرير وطريقي الواحات والمحور لإسكان ٨٠٠ فدان مباشرة قريبا دون دخولها الأحياء.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
105,297
-
تعافي
98,157
-
وفيات
6,109
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز «6 أكتوبر الجديدة»: تشغيل خزان المياه ديسمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.