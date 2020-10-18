شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «6 أكتوبر الجديدة»: تشغيل خزان المياه ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تشغيل الخزان الجديد في ديسمبر المقبل للتغلب على ضعف المياه في الأدوار العليا والأخيرة، تصلها المياه دون أي مشاكل، فضلا عن تشغيل كافة المدارس والسنتر والعيادات التخصصية في قطاع «أ» ومعامل التحاليل.

وقال عادل النجار، رئيس الجهاز، إن أتوبيسات النقل العام والخاص المباشرة سوف يتم التعاقد عليها قريبا لخدمة سكان المنطقة حتى التحرير وطريقي الواحات والمحور لإسكان ٨٠٠ فدان مباشرة قريبا دون دخولها الأحياء.