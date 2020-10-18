شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأسقفية» يترأس قداسًا بالإنجليزية لخدمة الأجانب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الأحد، صلوات القداس الإلهي باللغة الإنجليزية في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك ضمن خدمة الأجانب التي تقدمها الكنيسة.
وحرصت الكنيسة على التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الأدوات الشخصية بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكنيسة بالشكل الذي يضمن التباعد الاجتماعي
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