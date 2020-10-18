شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودي تتعاقد على مسلسل «الحرير المخملي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاقدت النجمة ريم البارودي، مع شركة «سكيرمو ميديا» حصريًا لأصحابها اسلام المرسي ونجلاء رشدي حصريا للشركة لعملين قادمين.

وتعاقدت ريم البارودي على عمل من المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني يحمل اسم «الحرير المخملي» عن رواية أميمة عز الدين، وسيناريو وحوار المؤلف محمد ناير، وإخراج أحمد خالد أمين، ويشاركها البطولة عدد كبير من نجوم الفن وتدور أحداثه خلال ستين حلقة.

كما تعاقدت على عمل آخر ضخم من المقرر مشاركته في موسم رمضان المقبل، وسيجري الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة من قبل الشركة المنتجة.