شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: رأي «الشيوخ» ليس ملزمًا.. والحصانة ليست رفاهية ولا ميزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، معظم الدول الديمقراطية تأخذ بنظام الغرفتين التشريعتين، مؤكدا أن مجلس الشيوخ عرس ديمقراطي لمصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس الشيوخ بتشكيله المتميز من الخبراء والقامات الرفيعة يمثل نقلة حقيقية .

واستطرد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أننا أمام مجلس حكماء يقدم الرأي الفني العلمي الممنهج في كل ما يطلب وهذا الدور الحقيقي للغرفة التشريعية الثانية.

ولفت إلى أن مجلس الشيوخ يضم قامات من الحكماء يبرهن على أن مصر ترسخ لديمقراطية جديدة، مؤكدا أن مجلس الشيوخ يضم كل الآراء والقوي الفكرية والسياسية والاجتماعية، ويقوم على التعددية السياسية.

وأكد أبوشقة على أن رأي مجلس الشيوخ ليس ملزما ولكن طالما أنه مقنع وموثق ويقوم على أسس علمية ومنهجية فإنه يدخل في دائرة الإلزام.

وأشار المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ ستكون جاهزة خلال شهر، لافتا إلى أن الحصانة ليست رفاهية ولا ميزة فيها لأعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن الحصانة تستخدم في حالات وجود شبهة الكيدية.

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