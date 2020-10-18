- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: 750 جنيهًا مكافأة للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على صرف منحة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة بمبلغ 750 جنيها بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف وتقديرا لجهود العاملين.
صرح بذلك عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، مضيفًا أنه تمت الموافقة أيضا على صرف منحة 500 جنية للعمالة المؤقتة الموسمية بنظام الـ55 يوما.
وقدم مجلس النقابة الشكر والتقدير لوزير النقل ورئيس الهيئة، المهندس أشرف رسلان، عن كافة العاملين.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
105,297
-
تعافي
98,157
-
وفيات
6,109
كانت هذه تفاصيل خبر «النقل»: 750 جنيهًا مكافأة للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة المولد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.