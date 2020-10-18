شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: 750 جنيهًا مكافأة للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على صرف منحة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة بمبلغ 750 جنيها بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف وتقديرا لجهود العاملين.

صرح بذلك عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، مضيفًا أنه تمت الموافقة أيضا على صرف منحة 500 جنية للعمالة المؤقتة الموسمية بنظام الـ55 يوما.

وقدم مجلس النقابة الشكر والتقدير لوزير النقل ورئيس الهيئة، المهندس أشرف رسلان، عن كافة العاملين.