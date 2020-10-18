شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة»: وزير الإسكان وافق على إنشاء 6 آلاف وحدة جديدة لأبناء جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وافق على طلب إنشاء 6 آلاف وحدة سكنية جديدة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الإسكان لطور سيناء، الأحد، لافتتاح سوق بدر الحضاري الذي يضم العديد من المحال و٥٠ باكية للباعة الجائلين ويوفر ٥٠٠ فرصة عمل.

وتفقد وزير الإسكان محطة الصرف الصحي بطور سيناء، مشيرا إلى أنه سوف يتم ربطها على الغابة الشجرية أبريل القادم.

وقدم «فودة» الشكر لوزير الإسكان والوفد المرافق له.

ويجري وزير الإسكان جولة في مناطق نبق والرويسات وهضبة أم السيد، الاثنين.

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