شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموسم الثالث من برنامج «أحلى أكلة» للشيف علاء الشربيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم الشيف علاء الشربيني أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج «أحلى أكلة»، على قناة ON، الأحد.

وأعرب الشربيني خلال الحلقة عن سعادته للعودة للحلقات المباشرة من جديد، مع بداية الموسم الثالث من البرنامج، موجها الشكر لكل القائمين على إدارة القناة بعد عودة البرنامج بشكل وديكور وأفكار جديدة، لتناسب كل الأذواق، لافتا إلى أن ميعاد العرض من الثانية وحتى الثالثة ظهرا من السبت للأربعاء.

وجدول الأكلات لم يتغير، بحيث يعرض يوم السبت أسماك والأحد أكلات شعبية والاثنين أكلات للدايت والأطفال والثلاثاء أكلات العزومات والأربعاء مسابقة بين المشاهدين، لكن فيما يتعلق بالمسابقة تقرر استضافة عدد من الأطفال يوم أربعاء من كل شهر للمشاركة في الحلقة.