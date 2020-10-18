شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية بالجامعات تصل إلى الفصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن هناك وجود ضوابط قانونية ضد من يخالف الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعى، قد تصل إلى الفصل، مبينا بالقول: "الضوابط اعتمدت من المجلس الأعلى للجامعات، وتتدرج من الإنذار إلى الفصل لجزء من الوقت والتحويل لمجلس التأديب، والجامعة بها قانون يحكم العلاقة بين كل الناس، وليس هناك مشكلة فى تطبيقه على الجميع".

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وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات لبرنامج "الحقيقة" الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة إكسترا نيوز، أن فيروس كورونا المستجد مثل تحديا كبيرا أمام الوزارة، مبينا أنه تم استكمال العام الدراسى الماضى عن طريق التعليم عن بعد والمقررات الإلكترونية، موضحًا أنه فيما يتعلق بالعام الدراسى الجديد، فتمت الاستعدادات على أكمل وجه بكافة الإجراءات الاحترازية، متابعا: "لدينا وظيفتين حاليا، الأولى تعليمية والثانية علاجية متمثلة فى المستشفيات الجامعية".

وأكد وزير التعليم العالى، أن هناك خطة واضحة المعالم تم وضعها للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أن هناك كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى داخل المستشفيات الجامعية، مؤكدا أن الجامعات لديها منظومة متكاملة للتعامل مع أى حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا.