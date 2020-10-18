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أمر ملكي سعودى بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة عبد العزيز آل الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، أمرا ملكيا، اليوم الأحد، بإعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم:

1 ـ مفتي عام المملكة العربية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ـ رئيساً

2- صالح بن محمد بن صالح اللحيدان.

3-الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.

 

4- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

 

5- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.

 

6- الشيخ/ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.

 

7- الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.

 

8- الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.

 

9- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.

 

10- الشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.

 

11- الشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.

 

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12- الشيخ/ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.

 

13- الشيخ/ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.

 

14- الشيخ الدكتور/ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.

 

15- الشيخ الدكتور/ يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين.

 

16- الشيخ الدكتور/ محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.

 

17- الشيخ الدكتور/ جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.

 

18- الشيخ الدكتور/ عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.

 

19- الشيخ الدكتور/ غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامظي.

 

20- الشيخ الدكتور/ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.

 

21- الشيخ الدكتور/ بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.

 

 

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