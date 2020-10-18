شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«الشيوخ»: سجدت شكرًا لله وقلت يارب نكون عند ثقة الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته بالانضمام إلى مجلس الشيوخ قائلا: «سجدت شكرا لله وقلت يارب نكون عند ثقة الرئيس السيسي».
وقال المقرحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «ربنا يقدرنا ونساعد الرئيس السيسي في القضاء على الإرهاب وبناء مصر الحديثة»، مردفا: «المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قيمة وقامة، وتواجده على قمة مجلس الشيوخ اختيار موفق من النواب».
وتابع: «انتخاب فيبي فوزي وكيلا لمجلس الشيوخ يتواكب مع توجيهات الرئيس السيسي لدعم المرأة»، مشيرا إلى أنه سينضم إلى لجنة الأمن القومي واللجنة الاقتصادية.
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