شكرا لقرائتكم خبر عن محب الرافعي: مجلس الشيوخ قادر على صياغة أفكار لتطوير التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الدكتور محب الرافعي، عضو مجلس الشيوخ، اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم في مصر. وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مجلس الشيوخ يضم مجموعة من الخبرات التي تستطيع طرح أفكار لتطوير منظومة التعليم»، مشيدا بخطة وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم التقليدية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محب الرافعي: مجلس الشيوخ قادر على صياغة أفكار لتطوير التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.