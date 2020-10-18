شكرا لقرائتكم خبر عن «فيبي جرجس».. من هي أول امرأة تشغل منصب وكيل مجلس نيابي في مصر ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت فيبي جرجس بمنصب وكيل مجلس الشيوخ، في الانتخابات التي أجريت في أولى جلسات المجلس، الأحد.

وقالت «جرجس» في تصريحات صحفية، الأحد، إن انتخابها وكيلًا للمجلس «حدث يمثل سابقة تحمل العديد من الدلالات، وهي انتخاب امرأة لأول مرة وكيلًا لمجلس نيابي، وانتصار للمرأة المصرية وتأكيد على جدارة المرأة المصرية في كافة المواقع القيادية».

يذكر أن الإعلامية فيبي فوزي جرجس فلمون، وكيل مجلس الشيوخ، عضو حزب الشعب الجمهوري، وتعمل رئيس تحرير الأخبار بتليفزيون القناة بالهيئة الوطنية للإعلام، وحاصلة على بكالوريوس الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام ١٩٨٣، وماجستير الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام ١٩٩٨

تدرجت «جرجس» وظيفيًا من عام ١٩٨٨ عندما عينت رئيسة لقسم اللغة الإنجليزية بأول قناة إقليمية خارج العاصمة، ومن خلال عملها مارست كل أنواع العمل الإعلامي بداية من إعداد وإخراج وإنتاج البرامج بكافة أشكالها انتهاء بالأفلام التسجيلية والوثائقية التي كتبت لها السيناريو والتعليق.

كانت من أهم محطات العمل العام عضويتها بالمجلس القومي للمرأة منذ إنشائه، فكانت المقرر المناوب لفرع الإسماعيلية،

كانت عضوًا لعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، كما كانت أيضًا عضوًا في مجلس أمناء مكتبة مصر العامة منذ إنشائها.

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