شكرا لقرائتكم خبر عن «سوسة» قائمًا بعمل نائب رئيس جامعة بنها لشؤون البيئة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قرارًا بتكليف الدكتور جمال عبدالرحيم سوسة، الأستاذ بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي بكلية الطب البيطري، والمشرف العام على المدن الجامعية ببنها، قائمًا بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.
وبحسب بيان، الأحد، جاء القرار عقب خلو المنصب بصدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة رندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عضوا بمجلس الشيوخ.
وشغل سوسة أكثر من منصب داخل الجامعة من بينها عميد كلية الطب البيطري لمدة 4 سنوات، والمشرف العام على المدن الجامعية، إضافة إلى أن له باع طويل في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث ساهم في العمل مع أكثر من نائب سابق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الأنشطة على مدار سنوات.
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