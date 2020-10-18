شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات من الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت حملات مديرية الشؤون الصحية باسوان في ضبط العديد من المخالفات خلال التفتيش والمرور على أماكن بيع وتداول وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية حيث تم المرور والتفتيش على عدد 215 صيدلية أهلية، بالإضافة إلى المرور والتفتيش على عدد 6 مخازن مستحضرات تجميل والمرور على 26 مخزن من مخازن الأدوية الحكومية متمثلة في الاقليمي والفرعي والامصال وتنظيم الأسرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، وذلك خلال فترة الثلاث شهور الماضية.

كان أبرز ما أسفرت عنه تلك الحملات ضبط وتحريز 140 كبسولة وامبولة مدرجة بالجدول الثالث الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وضبط 5146 قرص منتهي الصلاحية وضبط 31 علبة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وضبط 440 قرص خاص بوزارة الصحة ومحظور تداولها خارج الوحدات الحكومية و1389 علبة دواء مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها و2269 علبة كريم محظور تداولها بمحال مستحضرات التجميل.