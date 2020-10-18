شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات من الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجحت حملات مديرية الشؤون الصحية باسوان في ضبط العديد من المخالفات خلال التفتيش والمرور على أماكن بيع وتداول وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية حيث تم المرور والتفتيش على عدد 215 صيدلية أهلية، بالإضافة إلى المرور والتفتيش على عدد 6 مخازن مستحضرات تجميل والمرور على 26 مخزن من مخازن الأدوية الحكومية متمثلة في الاقليمي والفرعي والامصال وتنظيم الأسرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، وذلك خلال فترة الثلاث شهور الماضية.
كان أبرز ما أسفرت عنه تلك الحملات ضبط وتحريز 140 كبسولة وامبولة مدرجة بالجدول الثالث الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وضبط 5146 قرص منتهي الصلاحية وضبط 31 علبة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وضبط 440 قرص خاص بوزارة الصحة ومحظور تداولها خارج الوحدات الحكومية و1389 علبة دواء مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها و2269 علبة كريم محظور تداولها بمحال مستحضرات التجميل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
105,297
-
تعافي
98,157
-
وفيات
6,109
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط كميات من الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.