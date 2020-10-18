شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل السفير السوداني بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير محمد إلياس، محمد سفير السودان بالقاهرة، بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمكتبه بمشيخة الأزهر اليوم، الأحد، بحضور الوزير المفوض خالد إبراهيم الشيخ، نائب رئيس البعثة، والدكتور مرتضي على عثمان المستشار الثقافي.

وأكد السفير إلياس حرص السودان على التعاون الثنائي مع مصر، وذلك للروابط التاريخية بين البلدين بالتركيز على المجالات التعليمية والعلمية والبحثية، خاصةً مع مؤسسة الأزهر الشريف والتي كان لها الأثر الكبير في إتاحة فرص التعليم للسودانيين في مجال التعليم الديني والعلوم الأخرى مما يحتم ضرورة تطوير هذه العلاقات واستمرارها.

كما استعرض عددًا من مجالات التعاون مثل إتاحة فرص تعليمية لأبناء السودان وتخصيص منح دراسية لهم وابتعاث عدد من العلماء والدعاة لزيارة السودان والمساهمة في تسيير قوافل طبية للسودان.

ورحب الإمام الأكبر بالسفير السوداني ووفده المرافق مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين في العديد من المجالات التعليمية والعلمية والثقافية والبحثية، واستعداد الأزهر لوضع إمكاناته لخدمة أشقائه في السودان الذين تربطهم بمصر روابط الرحم والدم، وأنه على استعدام تام لعودة العلاقات العلمية الثقافية كما كانت سابقاً وتخصيص عدد من المنح الدراسية وابتعاث وفود من العلماء والدعاة لزيارة السودان وإتاحة فرص لأبناء الجالية بالمدارس والمعاهد الأزهرية بجمهورية مصر كما أعلن استعدادهم لإرسال بعثة طبية من الأزهر الشريف للسودان.

في ختام اللقاء وجه السفير السوداني بالقاهرة الشكر لشيخ الأزهر على جهوده العظيمة ودعمه اللامحدود للسودان، مشيداً بالتطورات العظيمة التي شهدتها مؤسسة الأزهر الشريف وأن رحلة البناء مقوماتها الاعتماد على الذات والتكامل بين البلدين، وقدم الدعوة لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة السودان.

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