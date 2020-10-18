شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التضامن تزور محافظة الفيوم غدًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزور نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، غدًا الإثنين، محافظة الفيوم، حيث تتفقد مبني مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

كما تشهد «القباج» خلال الزيارة افتتاح منازل للأسر المتضررة من السيول ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وافتتاح مركز علاج الإدمان.

كما تلتقى وزير التضامن عددًا من منظمات المجتمع المدني والقيادات التنفيذية بالمحافظة.